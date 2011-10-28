-Zorunlu Karşılık oranları indirildi ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Merkez Bankası vadesiz ve 1 aya kadar vadeli mevduatlarda TL zorunlu karşılık oranlarını yüzde 11'e, 3 aya kadar vadeli mevduatlarda yüzde 11'e ve 6 aya kadar vadeli mevduatları da yüzde 8'e indirdi Türk lirası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yabancı para olarak tutulabilecek kısmına ilişkin üst sınır yüzde 40'a yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplarda yüzde 11, 1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında (1 ay dahil) yüzde 11, 3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında (3 ay dahil) yüzde 11, 6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında (6 ay dâhil) yüzde 8 oldu. Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 40'ı ABD doları ve/veya avro döviz cinslerinden olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nca yürütülen tebliğ, bugün yürürlüğe girecek.