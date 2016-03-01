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Dünya
Deutsche Welle

‘Zorunlu ikamet’te karar açıklanıyor

AB Adalet Divanı, geçici koruma statüsündeki sığınmacılara zorunlu ikamet uygulaması ile ilgili kararını bugün açıklıyor.

01 Mart 2016 11:54


AB Adalet Divanı, sığınmacılara yönelik zorunlu ikamet uygulaması ile ilgili kararını bugün açıklayacak. Söz konusu düzenleme, ‘geçici koruma‘ denilen, kişinin iltica başvurusunun kabul edilmediği, ancak ülkesindeki durum nedeniyle sınır dışı da edilemediği durumlar için geçerli.

Bu kişilerin, devletten sosyal yardım aldıkları süre boyunca kendilerine bildirilen yerde ikamet etme zorunluluğu bulunuyor. Uygulamayla, sığınmacıların belli noktalarda birikerek toplumsal açıdan sorun potansiyeline sahip hassas bölgeler oluşturmasının engellenmesi ve yükün belediyeler arasında eşit dağılımı amaçlanıyor.

Cenevre Sözleşmesi ne diyor?

Ancak mültecilerin hukuki statüsünü düzenleyen Cenevre Sözleşmesi'nde yer alan hareket serbestliği ilkesi nedeniyle bu uygulama hukuki açıdan tartışmalı bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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