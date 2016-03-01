‘Zorunlu ikamet’te karar açıklanıyor



AB Adalet Divanı, sığınmacılara yönelik zorunlu ikamet uygulaması ile ilgili kararını bugün açıklayacak. Söz konusu düzenleme, ‘geçici koruma‘ denilen, kişinin iltica başvurusunun kabul edilmediği, ancak ülkesindeki durum nedeniyle sınır dışı da edilemediği durumlar için geçerli.

Bu kişilerin, devletten sosyal yardım aldıkları süre boyunca kendilerine bildirilen yerde ikamet etme zorunluluğu bulunuyor. Uygulamayla, sığınmacıların belli noktalarda birikerek toplumsal açıdan sorun potansiyeline sahip hassas bölgeler oluşturmasının engellenmesi ve yükün belediyeler arasında eşit dağılımı amaçlanıyor.

Cenevre Sözleşmesi ne diyor?

Ancak mültecilerin hukuki statüsünü düzenleyen Cenevre Sözleşmesi'nde yer alan hareket serbestliği ilkesi nedeniyle bu uygulama hukuki açıdan tartışmalı bulunuyor.