'Zorunlu hamburger'e tazminat davası

T24 - Çalıştığı fastfood zincirinin hamburgerini öğlen yemeği olarak yemediği ve arkadaşına verdiği için işten atılan çalışan, 4 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Açtığı dava ile 5 bin 600 TL tazminat aldı.

Uluslararası fastfood zincirlerinin Türkiye'deki şubelerinde çalışan personeline her gün öğle yemeklerinde sadece kendi menülerini yeme zorunluluğu getirmesi mahkemelik oldu.

ntvmsnbc'nin haberine göre; yağlı yiyecekler tüketemediği için şirketin kendisine sunduğu menüsünü reddeden çalışan, çareyi aynı yöntemi uygulayan pizza şirketi çalışanlarıyla kendi yemeğini takas etmekte buldu.

Böylece bazı günler hamburgerini pizzacıda çalışan ve pizzadan bıkmış kuryeye vererek, karşılığında da onun pizzasını yedi.

Çalışanın hamburger hakkını yemek yerine, arkadaşlarına verdiğini tespit eden şirket yönetimi, kuralları çiğnediği gerekçesiyle tazminat ödemeksizin 2007'de işine son verdi.

Çalışan ise konuyu İstanbul 3. İş Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, söz konusu şirket kurallarını ihlal etmenin tazminatsız işten çıkarma hakkı vermediği sonucuna varıp, şirketi faiziyle birlikte tazminat ödemeye mahkum etti.

Şirket itiraz etti ve dava Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da çalışanı haklı buldu ve 4 yılı aşan hukuk mücadelesi başarıyla sona erdi. Şirket 5 bin 600 liralık tazminata mahkum oldu.

Davanın sonuçlanmasının ardından Bugün Gazetesi'ne konuşan çalışan, fastfood sektöründeki tüm yerli ve yabancı şirketlerin öğle yemeği konusunda benzer mantıkla çalıştığını belirtirken, "Umarım benim kazandığım dava on binlerce sektör çalışanına emsal teşkil eder, bu zulüm biter" diye konuştu.