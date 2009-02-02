Endonezya'da boşanmaların sayısını azaltmak için zorunlu evlilik eğitimi verilecek.



Diyanet İşleri sözcüsü Nasıruddin Umar, bir gün süren eğitimin zorunlu olduğunu, katılım belgesi olmayan çiftlerin resmen evlenemeyeceğini belirtti. Umar, son yıllarda artan boşanma oranının evlilikte hak ve saygı konusundaki bilgisizlikle bağlantılı olduğunu gördüklerini söyledi.



Ülkede çok eşliliğin yasal, ancak şartlara bağlı olduğunu belirten Umar, "Bir erkek en fazla 5 kadınla evlenebilir. Ancak yeni evlilikten önce eşinin ya da eşlerinin rızasını almak zorundadır" dedi.



Umar, "evlilik eğitiminde", aile planlaması ve aile içinde şiddet konularında da bilgi verileceğini ifade etti.



Adli istatistiklere göre, geçen yıl ülkede çok eşlilik nedeniyle 937 boşanma oldu. 2004'te bu sayı 813'tü.

