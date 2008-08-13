Zorunlu din dersi tartışması Avrupa Konseyinde

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, Kızılay'daki PTT önünde yaptığı basın açıklamasında, Alevi örgütlerinin, yıllardır zorunlu din dersine karşı demokratik zeminde ve hukuk alanında mücadele ettiğini söyledi. Hukuki alanda verdikleri mücadelede başarılı olduklarını ifade eden Balkız, "İHAM ve iç hukukta Danıştay nezdinde davalar kazandıklarını"

belirtti.



"İHAM'da Hasan Zengin ve Eylem Zengin adına yürütülen davada zorunlu din dersi uygulamasının 9 Ekim 2007'de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin ek 1 nolu protokolün 2. maddesine göre eğitim hakkına aykırı olduğunun belirlendiğini" anlatan Balkız, "İHAM'ın bu kararına 3 aylık yasal süresi içinde, Büyük Daire nezdinde itiraz edilmediğinden kararın 9 Ocak 2008'de kesinleştiğini" söyledi.



Balkız, karara rağmen uygulamanın kaldırılmadığını, dilekçeyle Başbakanlığa yaptıkları başvurulara da yanıt verilmediğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Hükümet tarafından başvurumuza bir cevap verilmediği ve İHAM'ın bu kararı ile ilgili hiçbir işlem yapılmadığı için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvuru yapmakla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz.



Çünkü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, İHAM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını da denetleyen bir organdır. Ülkemiz insanının ihtiyacı ve demokrasinin gereği olduğu için zorunlu din dersi uygulamasına son verilmelidir." Açıklamanın ardından, Balkız ve beraberindekiler, PTT'ye girerek, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine konuyla ilgili başvurularını gönderdiler (AA).