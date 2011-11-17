-Zorunlu askerlik devam edecek KIRIKKALE (A.A) - 17.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''Zorunlu askerlik kaldırılacak diye bir durum yok. Zorunlu askerlik devam edecek'' dedi. Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Kırıkkale'ye gelen Bakan Yılmaz, Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner'i ziyaret etti. Bakan Yılmaz, ziyarette, bir gazetecinin ''Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak?'' sorusuna ''Sayın Başbakanımızın bir açıklaması var, önümüzdeki hafta kesinleşecek'' yanıtını verdi. ''Vicdani ret düzenlemesi sonrasında zorunlu askerlik kaldırılıyor mu?'' sorusu üzerine de Yılmaz, şunları kaydetti: ''Dün Adalet Bakanımız açıkladı. Türkiye'de bazı kimseler 'biz askerlik yapmayacağız' demiş. Yasalarımıza göre askerlik yapmayanın hapis cezası var, hapis cezasını çekmiş tekrar çıkmış, 'tekrar yapmayacağım' diyor. Bunun üzerine tekrar ceza vermişiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı suçtan dolayı birden fazla ceza verilmesini sözleşmenin ihlali olarak görmüş. Dolayısıyla zorunlu askerlik kaldırılacak diye bir durum yok. Zorunlu askerlik devam edecek. Zorunlu askerlik sadece bizde değil Avrupa'nın birçok ülkesinde var. Bunu hukuk aykırı bulmamıştır. Dolayısıyla zorunlu askerlik devam edecek. Peki yapılan çalışma nedir? Onu dün Adalet Bakanımız açıkladı, bir suçtan dolayı ömür boyu adeta müebbete varan gibi yine hapis, bunun kaldırılması yolunda cezanın teke indirilmesi yolunda düzenleme var. İnşallah bizim arkadaşlarla Adalet Bakanlığındaki arkadaşlar bir araya gelerek çalışma yapacak, durum bundan ibaret.'' Bakan Yılmaz, balıkçı ağlarına takılan İsrail'e ait insansız hava aracının bulunmasıyla ilgili olarak ise ''Arkadaşlar bakıyorlar, bir çalışma bize getirecekler. Ondan sonra değerlendirme yapacağız'' dedi. Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner, bakan İsmet Yılmaz'a kent ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun fabrikasıyla ilgili bilgi verdi.