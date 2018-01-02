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ZORUNLU ARABULUCULUK BAŞLADI (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA  İşçi ve işverene dava açmadan önce arabuluculuk şartı getiren yasanın zorunlu hale getirilmesinin ardından vatandaşlar arabuluculuk merkezlerine başvurmaya başladı

02 Ocak 2018 19:04

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA 
İşçi ve işverene dava açmadan önce arabuluculuk şartı getiren yasanın zorunlu hale getirilmesinin ardından vatandaşlar arabuluculuk merkezlerine başvurmaya başladı. Uygulamanın 1 Ocak 2018\'de başlamasıyla birlikte Bakırköy Adliyesi\'nde bulunan Arabuluculuk Merkezi\'ne de gün boyu vatandaşlar başvuruda bulundu. 

Görüntü Dökümü:
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-Arabuluculuk bürosundan görüntü
-Arabulucu avukatlar ile röportaj
-Vatandaşlar ile röp
-Genel ve detaylar
 

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