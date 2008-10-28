

Galatasaray Spor Kulubü'nden, basında bugün çıkan Avustralyalı yıldızı Harry Kewell'ın karaciğerin de ciddi bir sorun olduğu ve bunun performansını olumsuz etkilediği yönündeki iddialara yanıt geldi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Zorunlu Açıklama: Harry Kewell



Bugünkü bazı medya kuruluşlarında profesyonel futbolcumuz Harry Kewell’ın sağlık durumuyla ilgili yer alan haberlerden dolayı aşağıdaki açıklama gerekli görülmüştür. Kewell’ın genel sağlık durumu 2003 yılından itibaren bir farklılık göstermemektedir. Bu nedenle de kulübümüz, transfer öncesi yaptığı check up’larda geçirmiş olduğu ameliyatlar ve hastalıklar hakkında detaylı bilgi sahibi olmuştur. Daha önce geçirmiş olduğu bu hastalıkların ve ameliyatların başarılı tedavi olup, futbolcuda hiçbir iz ve sekel bırakmadığı tespit edilmiştir.



Oyuncunun zaman zaman basına yansıyan devamsızlıkları ve sakatlığına yönelik haberlerin tümü, her futbolcuda rastlanabilecek türden kas ve iskelet sistemi problemleridir.



Kewell, Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı oyuncusu olarak rutin antrenman ve maçlar sırasında girdiği pozisyonlarda iki kez sakatlanmıştır. Bu sakatlıklarının hiçbirinin daha önceki rahatsızlıklarla bir bağlantısı yoktur ve beklenilen doğal sürede iyileşip sahalara dönmüştür. Sağlık nedeniyle 18 kişilik resmi maç kadrosuna alınmadığı olmamıştır.



Harry Kewell’ın sağlığı hakkında son zamanlarda öne sürülen spekülasyonlar çarpıtılmış ve fazlasıyla abartılmış bilgilerden oluşmaktadır. Geçirdiği iddia edilen otoimmun hepatit ve bununla ilgili ileriye dönük varsayımlar hekim – hasta özel ilişkisini aşması nedeniyle etik kabul edilmemelidir. Beş yıldır var olduğu bilinen bu durumun memleketimizde bu şekle getirilmesi, İngiltere’de bilinmesine rağmen söz konusu edilmemesi, medyamızın ayrıcalığı olarak kabul edilebilir.



Galatasaray Spor Kulübü için önemli olan, sporcunun son Check-Up'larda istenilen tempo ve seviyede futbol oynayıp oynamayacağının tayin edilmesidir. Bu nedenle Kewell sezon öncesi çok ayrıntılı bir Check-Up’a girmiştir. Yaşayabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak konunun uzmanlarıyla konsülte edilmiştir. Bu kariyerdeki profesyonel bir futbol oyuncusu için kabul edilemez hiçbir durum olmadığı anlaşılmıştır.



Geçen yılki maç eksikliklerinden dolayı kulübümüzde bireysel antrenmanlar takviyesiyle kondisyonu üst düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle normal antrenmanlar dışında her zaman yanında bulunan kendi fizyoterapisti ile takviye edici antrenmanlar yapmaktadır. Başka bir deyişle hastalıklarından dolayı antrenmanları hafiflememekte, tersine kondisyon ve maç eksikliğini önlemek için daha fazla arttırılarak yapılmaktadır. Bunun haricinde haftada iki maç oynayamaması gibi bir sorun yoktur. Diğer oyunculardan farklı olarak ele alınmamaktadır. Sağlık problemleri nedeniyle de şimdiye kadar bir aksama olmamıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Galatasaray Futbol AŞ"



