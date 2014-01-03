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Yaşam

Zorlu sınav: Fiber optik hattın üzerine bina inşa etmek

Fiber optik hat geçen arsasına ev yapmak isteyen Mehmet Ali Çetin, binayı hattın çevresine inşa etti

03 Ocak 2014 19:39

Malatya'nın Darende ilçesinde fiber optik hattın geçtiği arsasında ev yapımına başlayan bir kişi, kabloyu inşaatın duvarları içerisinde bırakmak zorunda kaldı.

Ntvmsnbc.com sitesinin haberine göre, Darende'de yaşayan esnaf Mehmet Ali Çetin, Zaviye Mahallesi'ndeki arsasına 2 katlı ev yaptırmak için bir süre önce çalışma başlattı. Çetin, arsasından fiber optik hat geçince, Türk Telekom'a başvurarak hattın arsa dışına taşınmasını istedi.

Girişimlerinden bir sonuç alamayan Çetin, inşaatı başlattı. Kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelen binada, fiber optik hattın denk geldiği duvarlarda kablo genişliğine göre tuğla boşlukları bırakıldı.

İnşaat ruhsatının süresi dolacağı için binayı yapmak zorunda kaldığını belirten Çetin, "İnşaatın içinde kalan hat, bize engel oluyor. Önümüzdeki aylarda inşaatını tamamlamayı planladığım evime taşınınca, telefon hattını ne yapacağımı bilemiyorum" diyor. Çetin, birkaç aya kadar inşaatı tamamlayıp yeni evine taşınmak istediğini dile getirerek, "Kabloyu ya keseceğiz ya da evin içinde çamaşır ipi olarak kullanacağız" diye espri yapıyor.

Türk Telekom Malatya İl Müdürü ise bu arsadan geçen hattın, fiber optik hat olduğunu belirterek, "Bu hattın taşınması, diğer hatlara göre daha zordur. Bu nedenle yerinin değiştirilmesinde gecikme olmuş. Bu hat, santraller arasında bağlantı yapan, Hekimhan ve Kuluncak'taki hatların yedeği olarak planlanmış bir hat. Önümüzdeki hafta, bunu inşaattan çıkaracağız, taşıyacağız" diyor.

 

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