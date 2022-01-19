Zorlu PSM’de PSM Atölye eğitimleri başladı

Zorlu PSM’nin kültür sanat ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere ilk adımı atarak tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak hedefiyle hayata geçirdiği PSM Atölye’de eğitimler başladı.

Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sağlamayı amaçlayan Zorlu PSM, tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak, sektörün sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak, tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini sağlamak ve yüzde 100 Zorlu PSM prodüksiyonuyla yeni oyunlar çıkarmak hedefiyle PSM Atölye’yi hayata geçirdi.

Tiyatro alanından ulusal ve uluslararası yazar, yönetmen ve yapımcıların eğitmen olarak yer aldığı PSM Atölye’de 7 ay sürecek eğitim programına 18-30 yaş arasında gelecek vadeden 26 öğrenci kabul edildi. Atölye programı Zorlu PSM iş ağı ve prodüksiyon gücüyle gençlerin kültür ve sanatın en önemli alanlarından biri olan tiyatroda, uzman kişilerin tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanarak kendi yetenek ve kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bir yetenek havuzu oluşturarak yeni nesil yazar, yapımcı ve yönetmenlerin yetişmesini amaçlayan program, tiyatronun sahne arkasına odaklanarak gençlerin yaratıcı tiyatro yapımlarını beraber üretmesini sağlayacak.

PSM Atölye; Türkiye’nin alanında öncü yönetmenleri, oyun yazarları ve yapımcılarının katılımıyla; “Dramatik Yazarlık”, “Tiyatro Yönetmenliği” ve “Tiyatro Yapımcılığı” olmak üzere 3 farklı sınıftan oluşuyor.

“Dramatik Yazarlık” derslerinde yazarın kendi serüveninden, oyunları nasıl hayal ettiğinden hareketle dramatik metin yazmak isteyen ya da ilgi duyan katılımcıların önündeki engeller, sorular, istekler tartışılıyor ve kısa bir oyun yazmak üzere çeşitli alıştırmalar yapılıyor. Yeni dünya düzeni beraberinde izleyici profilini, sanatın formlarını ve tüketim biçimini de değiştiriyor. ‘Yapımcılık’ her şeyden daha önem kazanıyor. Üstelik, daha yaratıcı bir meslek haline geliyor. “Tiyatro Yapımcılığı” derslerinde öğrenciler, ‘yaparken yaratmak’ konusuna bakarken, ayrıntıların ne kadar önemli bilgilerle dolu olduğunu deneyimliyor. Bilimsel araştırma ve sanatsal yaratıcılık gerektiren “Tiyatro Yönetmenliği” derslerinde ise, reji oluşturmanın incelikleri ve başarıya açılan kapıları anlatılıyor.

PSM Atölye ile deneyim alışverişine imkan sağlanması, bu alandaki yetkinliklerin artırılması ve sahne profesyonellerine yönelik yeni bir yetenek ağının geliştirilmesi amaçlanırken; bir diğer hedef ise, programın katılımcısı olan yeni yeteneklerin PSM prodüksiyonlarında yer almasına teşvik etmek ve yüzde 100 PSM prodüksiyonuyla oyunlar sahneye koymak.

Zorlu PSM’nin ilk yetenek geliştirme programı olan PSM Atölye’de; senarist ve dramaturg Aylin Alıveren, çağdaş dansçı, tasarımcı, yürütücü yapımcı, sahne ve turne yöneticisi olarak çalışan Cem Görk, senarist Murat Mahmut Yazıcıoğlu, Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde akademisyen olarak görev yapan yazar Özlem Hemiş, yönetmen Serdar Biliş, yapımcı Zeynep Özbatur Atakan gibi sektörün deneyimli isimleri yer alırken, İngiliz yönetmen Blanche McIntyre ve İngiliz dramaturg Suzanne Bell gibi önemli uluslararası isimler de PSM Atölye’de eğitim verecekler arasında bulunuyor.