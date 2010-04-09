Zorlu Enerji'nin 98 milyon net karı

T24- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş açıklamasına göre, özkaynakları 31 Aralık 2009 itibarıyla 229,2 milyon lira seviyelerine ulaşan firmanın, iştirak satış gelirleri öncesi faaliyet karı, geçen seneye göre yüzde 89’luk artışla 87,6 milyon TL’ye ulaştı.





180 milyon TL’lik iştirak satış karıyla birlikte Zorlu Enerji’nin operasyonel karı ise geçen seneye göre, yüzde 480 oranında artış yakalayarak 267,6 milyon TL seviyesine çıktı.





Açıklamada 2009 yılında özkaynaklardaki büyük orandaki artışın en önemli nedeninin, mali yapının güçlendirilmesi amacı ile Zorlu Enerji’nin sermayesinin, tamamı sermaye tavanı içerisinde nakden karşılanmak üzere 81 milyon 665 bin 350 liradan 281 milyon 665 bin 350 liraya çıkarılması olduğu belirtildi.





İkinci önemli neden olarak da Zorlu Enerji Grubu bünyesinde yer alan Zorlu O&M, Zorlu Doğal Elektrik, Zorlu Endüstriyel, Zorlu Elektrik, Zorlu Doğal Gaz, Trakya Doğal Gaz ve Gaziantep Doğal Gaz;ın hisselerinin Zorlu Holding’e satışı paralelinde oluşan 180 milyon liralık karın finansal tablolara yansıması gösterildi.