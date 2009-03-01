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Zorlu Enerji’de sendikasızlaştırma iddiası

Tes-İş, Zorlu Enerji'nin özelleştirme yoluyla aldığı iş yerlerinde sendikasızlaştırma girişimi yapıldığını iddia edildi.

01 Mart 2009 02:00

Tes-İş Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Zorlu Enerji'nin özelleştirme yoluyla aldığı iş yerlerinde sendikasızlaştırma girişimi yapıldığı iddia edilerek, "Özelleştirmeler nedeniyle sendikasızlaştırma ve işsizleştirme yolunu seçen her işveren, ülkemizin ekonomisine ve demokratikleşme sürecine zarar vermektedir" denildi.

Açıklamada, Ankara Doğalgaz Üretim A.Ş'ye ait yedi hidroelektrik, bir jeotermal ve bir doğal gaz santralinin özelleştirilmesini kapsayan ihalenin, geçen yıl mart ayında Zorlu Enerji tarafından kazanıldığı hatırlatıldı.

Zorlu Enerji ile Tes-İş'in süreç içinde çeşitli görüşmeler yaptığı ve iş yerlerinde sendikanın korunacağı yönünde söz alındığı ifade edilen açıklamada, buna karşın sendikalı işçilerin istifaya zorlandığı öne sürüldü.

Sendikasızlaştırma girişimlerinin amacının, işçiyi toplu iş sözleşmesinden yoksun bırakarak, daha az ücretle ve güvencesiz çalıştırmanın yolunu açmak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Piyasaların canlandırılması için önlemler düşünüldüğü bugünkü kriz ortamında, işçinin cebindeki parayı azaltmak ya da yeni işsizler yaratmak, ülke ekonomisine zarar verecek; sendikalaşmanın öneminin kavranmadığı bir Türkiye'de ise Avrupa Birliği'ne uyum adına çıkarılan yasalara rağmen demokratikleşmeden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Özelleştirmeler nedeniyle sendikasızlaştırma ve işsizleştirme yolunu seçen her işveren, ülkemizin ekonomisine ve demokratikleşme sürecine zarar vermektedir."

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