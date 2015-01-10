Zorlu Center'de yangın: 1 ölü 6 yaralı

Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu Center'ın 1. Blok 17. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece saatlerinde Zorlu Center'dan yapılan açıklamaya göre çıkan yangında güvenlik şirketi vardiya amirinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Zorlu Center'ın 1. Blok'taki kulesinin 17. katında bulunan inşaat halindeki bir rezidansta saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığı kuleden yoğun dumanların çıktığı görülürken, olay yerine Mecidiyeköy, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Bakırköy'den itfaiye ekipleri ile tedbir amacıyla ambulans sevk edildi.

Yangın çıktığı esnada binanın 17. katında kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler başka katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası binanın 17. katında bulunan rezidansta hasar meydana geldi.

Zorlu Center'dan açıklama: 1 ölü, 6 yaralı

Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu Center'da çıkan yangında, güvenlik şirketi vardiya amirinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

Zorlu Center'dan gece saatlerinde yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"9 Ocak 2015 tarihinde saat 21.30'da Zorlu Center'ın R2 kulesinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangında iş ortağımız güvenlik şirketinin vardiya amiri, mesai arkadaşımız Murat Delioğlu ne yazık ki hayatını kaybetmiş ve 6 görevli arkadaşımız hafif yaralanmıştır. Vefat eden çalışma arkadaşımızın kaybından büyük üzüntü duyuyoruz. Ailesinin acısını paylaşıyor, tüm yakınlarına ve çalışma arkadaşlarımıza baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Yaşanan üzücü yangınla ilgili olarak başladığı ilk andan itibaren acil müdahale timinin itfaiye ekipleri gelene kadar çalışmalarını sürdürdüğünü ve eş zamanlı olarak itfaiyeye haber verildiğini belirtmek isteriz. Söndürme ve soğutma çalışmaları da hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili yetkili merciler gerekli araştırmaları başlatmıştır. Alınan sonuçlarla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı bildiririz."