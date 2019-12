'Zorlu bir maçı kazandık '

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, zorluk derecesi yüksek bir maçı kazandıklarını söylerken, şampiyonluk için gereken puan aralığının 68 ile 73 gibi gözüktüğünü belirtti.



Denizli, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, tahmin ettikleri gibi karşılaşmanın zor geçtiğini ifade ederek, ''Bu akşam iki takımın tarihinde bir ilki başardık. Kısa bir tarih olmasına rağmen 3 maçta da galibiyetimiz yoktu. Belki 2 yıldır bu maçta oynayan oyuncularımız adına bir baskı vardı. Hafta içinde teorik çalışmalarda bunları atlatmaya çalıştık'' diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un, büyük takımlarla oynadığı maçlarda ne denli başarılı olduğunu bildiklerini ifade eden Denizli, ''Zorluk derecesi yüksek bir maçı kazandık. İlk yarıda üretken olamadık. Fizik olarak 90 dakikayı çıkaramayacak durumda olan arkadaşlarımız var, ama onlara bu fırsatı vermek zorundayım. 60. dakikadan sonra mutlak bir hakimiyetimiz vardı. Belki üretken değildik, ama zor bir maçı kazandık'' dedi.



SÜRPRİZLER YAŞANABİLİR Mİ?



Geçen hafta ligde sürpriz sonuçlar alındığının hatırlatılıp, bu hafta da aynı sürprizlerin yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine Denizli, ''Geriye baktığımızda, her maçta enteresan sonuçlar çıkıyor. Beklememem saflık olur. Her takımın, her takımı yenebildiği ligde bunlar olur. 2 haftadır kazanıp rahat bir hafta sonu geçiriyoruz. Rakiplerin oyunlarını bekleyeceğiz, ama onlar bizi ilgilendirmiyor. Biz düşündüklerimizi yaptığımızda, sezon sonunda isteğimiz yerde oluruz'' dedi.



''68-73 PUAN ARASI''



Ankara'da, biri Fortis Türkiye Kupası, biri de ligde olmak üzere 2 maç oynayacaklarını ve ikinci yarının en önemli haftalarından birinin kendilerini beklediğini kaydeden Denizli, ligdeki şampiyonluk baraj puanının kaç olabileceği sorusuna, ''Şu anda gözüken 68 ile 73 puan aralığında olması. Bunlar tamamen yaklaşık bir değer ifade ederler. Her takım, limitlerinin üzerinde puan kaybına uğradı. Türkiye liglerinde şampiyonluğun gerçek kazanım puanı maç başına 2.2 puandır, ama bu seneki tablo 2 puanın bile yeterli olacağını gösteriyor'' yanıtını verdi.



AVCI, TARAFTARIN TEPKİSİNE ÜZÜLDÜ



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş taraftarlarının maç boyunca kendisine takındığı tutum dolayısıyla üzüldüğünü söyledi.



''Ben bir Türk antrenörüm ve Türk futbolu için bir şeyler yapıyorum'' diyen Avcı, ''Biz oyun oynamak isteyen bir ekibiz, buna saygı gösterilmeli. Ben milli takımlarda çalışmış bir antrenörüm. Seyircinin bu şekilde davranması, bir Türk antrenör olarak beni oldukça üzmüştür'' şeklinde konuştu.



Karşılaşmaya da değinen Avcı, tribünlerdeki ve televizyon başındaki sporseverlere keyifli bir maç izlettirdiklerini kaydederek, ''Rakibe fazla pozisyon vermeyen, özellikle ilk yarıda pozisyonlara giren, iyi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. İnönü Stadı'nın atmosferi etkileyici. Beşiktaşlı futbolcular da buna uygun olarak bizi iterek ceza alanına kadar geldiler. Beşiktaş'ı, kazandığı için tebrik ediyorum. Gol ofsayttı veya değildi konularına girmek istemiyorum, bunlar maç içinde olabilecek şeyler'' diyerek sözlerini tamamladı.



Öte yandan, maç sonrasında Sivok, formasını çıkararak tribündeki taraftarlara doğru attı. Formayı yakalamak isteyen en ön sıradaki taraftarlardan biri, öne doğru fazla eğilince ara boşluğa düştü. Yaralanan taraftarın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.