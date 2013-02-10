Zorla oral sekse 19 yıl ceza!

Yargıtay Ceza Genel Kurul (YCGK) Hatay’da spor yapan üniversite öğrencisi A.D’yi bıçakla “Eğer bağırırsan seni öldürüp buraya gömerim” diye tehdit ederek, oral sekse zorlayan M.M’nin eyleminin “nitelikli cinsel saldırı” yanında “hürriyetten yoksun kılma” olduğuna karar verdi. Yargıtay’ın 5 yıl hapis cezasını bozduğu tutuklu sanık 19 yıla kadar hapisle yeniden yargılanacak.

Dava dosyasına göre 29 Haziran 2008’de Antakya’da oturan A.D her sabah yaptığı sabah koşusuna çıktı. 06.30-07.00 sıralarında daha önceden görmediği M.M, “seninle konuşabilir miyiz” diye yanına yaklaştı. A.D’nin “hayır” yanıtı üzerine de bıçakla tehdit ederek, genç kızı ıssız yerdeki çalıların arasına sürükleyip oral sekse zorladı. Mağdur genç kızın eşofmanına cinsel saldırı sırasında meni lekesi bulaştı.

M.M kaçarken, ailesine haber veren mağdur A.D şikayetçi oldu. Jandarma, kimliği belirsiz saldırganı ararken, genç kız bir yıl sonra 30 Mayıs 2009’da şelalelerin girişinde tesadüfen görüp teşhis ettiği M.M’yi yakalattı. Genç kızın eşofmanını üzerinden elde edilen DNA profili ile şüpheliye ait kandan alınan DNA profilinin eşleşmesi üzerine M.M’ye “cinsel saldırı” ve !kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından dava açıldı.

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Ekim 2011 günlü kararıyla sanığın daha önceden tanıştıkları ve daha önce de bir büfenin arkasında seviştikleri iddialarını “Genç bir kızın evinden 135 metre uzakta, yoldan geçenlerce görülebilecek açık alanda böyle birşey yapması hayatın olağan akışına ters. Sanığın daha önce iki kez açık alanda seviştik iddiası suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar” diye kabul etmedi. 18 yaşından büyük mağdur genç kızın ruh sağlığının bozulduğu raporunu da dikkate alan mahkeme sanık M.M’yi “cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan” mahkum etti. Sanığın iyi halini dikkate alan mahkeme sonuçta cezasını 5 yıl olarak belirledi.

Temyizde, Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 3 Nisan 2012 günlü kararıyla mahkemenin suçu basit cinsel saldırı sayan kararını bozdu. Daire, sanığın eylemini “nitelikli cinsel saldırı” kabul etti ve 7-12 yılla yeniden yargılanmasını istedi. Sanığın mağdureyi çalılığa sürüklemesi “cinsel saldırı suçunun hazırlık hareketi” olduğu gerekçesiyle M.M’nin “kişiyi hürriyetten yoksun kılma” suçundan beraati kararlaştırıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 10 Temmuz 2012’de sanığın “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da cezalandırılması için YCGK’ya itiraz etti. Kurul geçen Salı günü dosyayı görüştü ve Başsavcılığın itirazını da kabul etti. Bu çerçevede, toplam beş yıl hapis cezası bozulan sanık M.M, TCK 102/2’deki 7-12 yıl hapis öngören “nitelikli cinsel saldırı” ve TCK 109/2’deki 2-7 yıl hapsi öngören “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 9-19 yılla yeniden Hatay 1. Ağır Ceza’da yargılanacak