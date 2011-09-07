-Zorla kepenk kapattırmaya 20 yıl hapis istemi DİYARBAKIR (A.A) - 07.09.2011 - Siirt'te 12 teröristin öldürülmesini gerekçe göstererek esnafa zorla kepenk kapattırdıkları iddiasıyla 7'si tutuklu 13 sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların terör örgütü PKK lehine yayın yapan internet sitesinde yer alan, 12 teröristin öldürülmesiyle ilgili olarak ''3 günlük yas ilan edilmiştir'' haberi üzerine esnafı dolaşarak, kepenklerini açmamaları için tehdit ettikleri kaydedildi. Durumun polise bildirilmesi üzerine söz konusu sanıkların bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarından tespit edildiği ifade edilen iddianamede, ''Bunun üzerine, nöbetçi cumhuriyet savcısı, beraberinde başkomiser ile esnafla yaptığı görüşmede, gelen kişilerin '12 şehidimiz var. Yarın kepenk kapatacaksınız. Açanın iş yerini yakarız, yıkarız, molotoflarız' diyerek tehdit ettiğini tutanakla kayıt altına almıştır. Ancak esnafın can ve mal güvenliği açısından isimleri tutanağa geçilmemiştir'' denildi. İddianamede, soruşturma kapsamında 4 esnafın gizli tanık olarak ifade verdiği bildirildi. Sanıkların ise savunmalarında, esnafı kepenk kapatma konusunda tehdit etmediklerini ileri sürerek, ''Onları basın açıklamasına davet ettik, kimseyi tehdit etmedik'' dedikleri belirtildi. İddianamede, 7'si tutuklu 13 sanık hakkında TCK'nın ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme'', ''terör örgütünün propagandasını yapma'', ''iş ve çalışma hürriyetini ihlal'' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.