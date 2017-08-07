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Yaşam

Zorla evlendirilmek istenen çocuk üçüncü kattan atladı

16 yaşındaki D.H. ağır yaralandı

07 Ağustos 2017 21:21

Kilis'te, ailesinin zorla evlendirmek istediği öne sürülen 16 yaşındaki D.H. adlı kız çocuğu, oturdukları binanın 3'üncü katından kendisini aşağı attı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye götürülürken, annesi ile ağabeyi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kartalbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan annesi ve ağabeyiyle kaçarak bir apartmanın kiraladıkları 3'üncü katında yaşayan D.H., ailesi tarafından istemediği biriyle evlendirilmek istendi. İddiaya göre bu duruma karşı çıkan Suriyeli D.H., ailesiyle tartışınca balkona çıkarak kendisini boşluğa bırakarak canına kıymak istedi. Ağır yaralanan çocuk, durumu görenlerin çağırdığı ambulansla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın ardından polis, intihar teşebbüsünde ağır yaralanan çocuğun annesi F.H. ile ağabeyi M.H.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı. (DHA)

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