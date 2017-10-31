Zorla evlendirilen kadın, eşi dahil 13 kişiyi zehirleyerek öldürdü!

Pakistanlı bir kadın, zorla evlendirildiği kişiye zehirli ayran ikram ederek düzenlediği cinayet sonucunda 13 kişinin ölümüne neden oldu.

Telegraph'ın haberine göre, yaklaşık 2 ay kadar önce, ailesi tarafından zorla evlendirilen Asiya Bibi, eşi Amjad'a ve ailesine süt ikram etti, ancak kocası içmek istemedi, daha sonra lassi denilen içeceğe zehir karıştırdı, kocası ve 12 akrabası yaşamını yitirdi.

Pakistan'da zorla ve küçük yaşta evlendirmelerin yaygın olduğu ve kadınların bu duruma karşı mücadele verdiği, ailelerin de kızlarının kendilerine eş seçmesine karşı çıktığı belirtiliyor.

Polis memuru, eylül ayında görücü usulü evlendirilen Asiya Bibi'nin, cinayet suçuyla tutuklandığını ve cinayete dahil oldukları iddiasıyla Bibi'nin sevgilisi ve sevgilisinin teyzesinin de gözaltına alındıklarını söyledi.