Zordaki Chrysler Fiat’la görüşüyor

İtalyan otomotiv devi Fiat, ABD’li Chrysler ile stratejik ortaklık görüşmeleri yürütüyor. Görüşmeler Fiat’ın Chrysler’dan hisse almasıyla sonuçlanabilir.



Fiat’a yakın kaynaklar, İtalyan sanayi grubunun zor durumdaki ABD otomobil üreticisi Chrysler’den hisse satın almak için görüşmeler yaptığını söylediler. Reuters’e bilgi veren bir kaynak “Görüşmelerde Chrysler’in teknolojisi karşılığında Fiat’a hisse vermesi konuşuluyor” dedi.



Kaynak, anlaşma olması halinde Fiat’ın Chrysler’e daha az zararlı salım yapan araç üretimi için yardımcı olabileceğini söyledi.



Kaynak “Finansman almak istiyorlarsa, Amerikalı araç üreticileri kısa vadede, daha az kirlilik yaratan araçlar üretmekte kararlı olduklarını göstermeliler. Chrysler’in bu koşulu tek başına sağlaması zor” dedi.



Fiat ve Chrysler arasındaki görüşmeler dün otomobil sanayi dergisi Automotive News Europa’da da haber oldu. Dergi, kimliği açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde Fiat’ın, yüzde 35’e kadar hisse karşılığında, Chrysler’e platform, motor ve aktarma organı sağlayacağını belirtmişti.



ABD’nin üçüncü büyük otomobil üreticisi Chrysler, şirketin olası çöküşünü önlemek için ABD hükümetinden 4 milyar dolar kredi almıştı. Şirketin CEO’su Bob Nardelli de hükümetten 3 milyar dolar daha destek beklediklerini belirtmişti. Chrysler ABD hükümetinden 7 milyar dolar yardım istemişti.



Chrysler'in geleceğine güveniliyor



Fiat CEO’su Sergio Marchionne, Automotive News Europe ile yaptığı söyleşide, Fiat’ın dünya otomobil sektöründeki krizden tek başına çıkacak büyüklükte olmadığını ve kârlılığı sağlamak için gereken üretim hacmini sağlayacak bir ortağa ihtiyacı olduğunu belirtmişti.



Londra’da görevli bir analist, Chrysler’in zor durumda olmasına rağmen Fiat’ın Chrysler’e olan ilgisinin arkasında ölçek kaygılarının olduğunu belirtti. İsminin açıklanmasını istemeyen analist, “Chrysler’in şu veya bu biçimde hayatta kalması için bir adım” dedi. Fiat’ın ürettiği markalardan sadece Ferrari ve Maserati ABD’de satılıyor.



Londra’da başka bir analist, Fiat’ın Chrysler’den alacağı hissenin muhtemelen yüzde 5 civarında olacağını söyledi. Analist, Fiat’ın Chrysler’in distribütör ağını kullanarak Chrysler’i ürün portföyünde bulunmayan küçük araçlar satabileceğini belirtti. Chrysler, satılacağı iddialarını reddetmesine rağmen, diğer otomobil üreticileriyle görüşmeler yürütüyor.



Analistler, üç büyük Amerikan motorlu araç üreticisi arasında en zayıf olarak görülen Chrysler’in herhangi bir ortak olmadan hayatta kalabileceğinden kuşkulular. Chrysler’in çoğu ABD pazarında olan satışları geçen yıl yüzde 30 düşmüştü.



