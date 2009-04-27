Zorbalara asırlık ceza

Polis kılığında müzikhol basıp, kaçırdıkları kadına saatlerce tecavüz eden şehir zorbaları hakkında 9 ayrı suçtan dava açıldı. 29 ile 101 yıl arasında çeşitli hapis cezaları istendi.



İstanbul Avcılar’da geçen Ağustos’ta polis kıyafetli 6 kişi, Esen adlı müzikholu basmış, şehir eşkıyalarından 3’ü, kaçırdıkları Cansever K. adlı konsomatriste saatlerce tecavüz etmişti. Yakalanarak hapse atılan Yusuf Kılıç (26), Cesim Gelturan(28), Cihangir Nurçin(25), Yıldırım Ağbaba (19), Mehmet Duran (24), Hakan Firuze (30) ve Mehmet Fuat Bakla (23) ile ilgili soruşturma 8 ay sonra sonuçlandı.



Hazırlanan iddianamede Yusuf Kılıç’ın müzikhole önceden gittiği, Cansever K.’yı masasına birkaç kez davet ettiği, genç kızın bu teklifi kabul etmemesi üzerine de “Sen benim masama gelmiyorsun. Ancak bir gün gelir seni zorla masandan alarak gereğini yaparım” diyerek tehdit ettiği anlatıldı.



Ruh sağlığı bozuldu



Şüphelilerin genç kızı Mehmet Duran’a ait olan site içindeki bir eve götürdüklerinin anlatıldığı iddianamede Cesim Gelturan, Yusuf Kılıç ve Cihangir Nurçin’in, Cansever K.’ya birden çok kez cinsel saldırıda bulundukları, bu eylemlerinin iz ve delillerini yok etmek için de banyoda yıkadıkları belirtildi. İddianamade ayrıca gelen Adli Tıp raporuna göre Cansever K.’da cinsel eylem nedeniyle ruh sağlığında bozulma meydana geldiği de belirtildi.



İddianamede 6 şüphelinin “silahla birden fazla kişiyle tehdit, özel işaret ve kıyafetleri usuzsüz kullanma, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, mağdurun beden ve ruh sağlığın bozacak şekilde cinsel saldırı, basit yaralama, bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarını işlediği ifade edildi.



101 yıl hapsi istenen var



Şüpheli Cesim Gelturan için 32 yıldan 89 yıla, Yusuf Kılıç için 36 yıldan 101 yıla, Mehmet Fuat Balka için 34 yıldan 95 yıla, Cihangir Nurçin için 34 yıldan 95 yıla, Yıldırım Ağbaba için 34 yıldan 95 yıla, Mehmet Duran için de 29 yıldan 82 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelilerden Hakan Firuze hakkında ise Cesim Gelturan’ın yanında işçi olduğu, suçun işlendiği aracı kiralayarak işverenine teslim ettiği ve başkaca bir eyleminin olmadığı gerekçesiyle takipsizlik verildi.



