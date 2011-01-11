Zor yemeklere kolay tarifler

Mutfağınızda hiç antrikot pişirdiniz mi, peki risottoya ne sıklıkla su eklemek gerekir?..
11 Ocak 2011 02:00
T24 - Mutfağınızda hiç antrikot pişirdiniz mi, peki risottoya ne sıklıkla su eklemek gerekir? Uzman aşçılar, restoranların menülerinde görmeye alışık olduğumuz yemek ve tatlı tariflerini anlattı.
Garanti Emeklilik Hobi Kulüpleri’nin internet sitesi hobimlemutluyum.com'un program ortakları, isimleri nedeniyle sofralarımıza dahil etmeye çekindiğimiz yemek, tatlı ve salata tariflerini alışkanlık haline getirmeyi amaçlıyor.