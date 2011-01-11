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Yaşam

Zor yemeklere kolay tarifler

Mutfağınızda hiç antrikot pişirdiniz mi, peki risottoya ne sıklıkla su eklemek gerekir?..

11 Ocak 2011 02:00

T24 - Mutfağınızda hiç antrikot pişirdiniz mi, peki risottoya ne sıklıkla su eklemek gerekir? Uzman aşçılar, restoranların menülerinde görmeye alışık olduğumuz  yemek ve tatlı tariflerini anlattı.

Garanti Emeklilik Hobi Kulüpleri’nin internet sitesi hobimlemutluyum.com'un program ortakları, isimleri nedeniyle sofralarımıza dahil etmeye çekindiğimiz yemek, tatlı ve salata tariflerini alışkanlık haline getirmeyi amaçlıyor.



İşte aşçılardan videolu tarifler:

Tavuklu Bulgur Salatası

Noodle Salatası

Akdeniz Usulü Hindi Salatası

Ceviche

Çin Böreği

İskorpit Balığı Çorbası

Zeytinyağlı Kereviz

Kuşkonmazlı Risotto

Beğendili Tavuk Kebabı

Sarma Kebabı

Fesleğen Soslu Levrek

Tavuk Straganof

Burritos Soslu Antrikot

Beyaz çikolatalı muffin

Yoğurtlu Çilekli Tatlı


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