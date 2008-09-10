Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile (G) Grubu'nda yer alan Portekiz'in FC Porto takımının teknik direktörü Jesualdo Ferreira, "Güçlü ve zor bir gruptayız" dedi.



Portekiz'in Publico Gazetesi'nde (bugün) yayımlanan röportajında Ferreira, geçen yıllara oranla daha güçsüz bir kadroya sahip oldukları yönünde yapılan eleştirilere, "Daha güçsüz değiliz, sadece daha farklı ve yeniden yapılanma aşamasındayız" yorumunu yaptı.



Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkabilecek koşullara sahip olduklarını savunan 62 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Ancak güçlü ve rekabetçi olmalıyız" dedi. Quaresma'nın 4 yıl Porto formasını giyen bir futbolcu olduğunu hatırlatan Ferreira, futbol pazarının şartları ve futbolcunun artık kulüpten ayrılmak istemesinden dolayı onu kulüpte tutamadıklarını ifade etti.



Porto'nun asla Manchester City, Chelsea, Barcelona veya ekonomik olarak güçlü diğer kulüpler gibi olamayacağını ve bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde rekabet için kendisine başka yollar bulması gerektiğini kaydeden Ferreira, çalışma ve genç yeteneklere dayalı bir sistem oturtmaları gerektiğini savundu.



Oyun sistemi olarak 4-4-3'ü daha fazla benimsediğini açıklayan Porto teknik direktörü, ayrıca

17 Eylülde oynanacak Fenerbahçe maçından itibaren ilk 11'de yeni yüzlerin olabileceği sinyallerini de verdi.



