-''ZOR BABA 3'' HEYECANI DİNDİRECEK İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - İstanbul'da sinemaseverler bu hafta 3 yabancı filmle buluşacak. Paul Weitz'in yönettiği Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Blythe Danner ve Jessica Alba'nın oynadığı, ''Zor Baba 3'' filmi, meraklıların heyecanını dindirecek. Hasılat rekorları kıran serinin üçüncü filminin konusu şöyle: ''10 yıl aradan sonra Greg, nihayet asabi kayınpederi Jack'in güvenini kazanır. Fakat para sıkıntısı çeken Greg, bir ilaç şirketinde ikinci bir işe girdiğinde, Jack'in en sevdiği erkek hemşireyle ilgili şüpheleri tekrar baş gösterir. Greg evinin erkeği olabileceğini şüpheci Jack'e kanıtlamak zorundadır. Ama tüm yanlış anlamalar, gözetlemeler ve gizli kapaklı işler sonucunda, Greg, Jack'in son sınavından geçip ailenin yeni reisi olacak mı, yoksa güven halkası sonsuza kadar kırılacak mı?'' Byron Howard ve Nathan Greno'nun yönettiği Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, Ron Perlman, Gainey, Jeffrey Tambor, Brad Garrett ve Paul Tompkins'in seslendirmesini yaptığı ''Karma Karışık'' filmi, animasyonlarıyla alışılmadık maceralar sunacak. Filmin konusu ise şöyle: ''Krallığın en çok aranan ve en çekici eşkıyası Flynn Rider, Rapunzel tarafından rehin alınır. Yıllardır hapsedildiği kuleden çıkma yolları arayan Flynn'i esir alan meraklı kız, yakışıklı hırsızla bir anlaşma yapar ve alışılmadık bir maceraya yelken açar.'' Ben Affleck'in baş rolünü oynayıp, yönettiği ve Blake Lively, Rebecca Hall, Jeremy Renner'ın eşlik ettiği ''Hırsızlar Şehri'' filmi, aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerde heyecan uyandıracak. Filmin konusu şöyle: ''Doug, Boston'da acımasız banka soyguncularının lideridir, ancak her şey çetenin son işinde banka yöneticisi Claire'i rehin almalarıyla değişir. Onun aynı mahallede oturduğunu öğrendiklerinde Doug, olayı kontrolü altına almaya çalışır. Doug ile Claire'in ilişkisi tutkulu bir aşka dönüşünce, kasabadan gitmek isterler, ancak federal ajanlar peşlerindedir.''