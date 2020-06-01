Zoom'un piyasa değeri 50 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde kullanımı artan video konferansı uygulaması Zoom'un piyasa değeri rekor kırarak 50 milyar doların üzerine çıktı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, video konferans yazılımı Zoom'u üreten Zoom Video Communications Inc.'nin hisse senetleri Cuma günü seansın son bir saatindeki ralli ile rekor seviyeye çıktı ve şirketin piyasa değeri ilk kez 50 milyar doların üzerine tırmandı.

Zoom hisseleri yüzde 9.7 yükselerek 179.48 dolara çıktı ve bunun sonucu şirketin piyasa değeri 50.6 milyar dolara ulaştı. Bu, traktör üreticisi John Deere & Co. ve ilaç firması Biogen Inc.'nin piyasa değerlerinden daha üzerinde bir değeri ifade ediyor.

California merkezli Zoom bu yıl, yatırımcıların Koronavirüs pandemi döneminde bu programın kullanımının artmasının uzun süreli bir kâr artışına dönüşebileceği beklentisi ile şirket hisselerini almaları sonucu yüzde 160'tan fazla değer kazandı. Şirketin hisse senetleri şimdi tahmini kârının 55 kat üzerinde işlem görüyor. S&P 500 Endeksi'ndeki yazılım ve hizmetleri sektörü hisselerinde ise bu değer ortalama 7 katı seviyesinde.