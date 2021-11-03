Zoom ücretsiz kullanıcılara reklam göstermeye başlıyor

Zoom, platformu hiçbir ücret ödemeden kullanan kişiler için reklam gösterimini başlatıyor. Herhangi bir kısıtlama olmayacağını özellikle belirten Zoom, aynı şekilde hizmet vermeye devam edebilmek adına bu değişikliği zorunlu görüyor.

Covid-19 salgınına bağlı yapılan karantina ve sosyal izolasyon çalışmaları, görüntülü görüşme platformlarına yönelik ilgiyi büyük oranda artırdı. Bu noktada Zoom, tamamen ücretsiz şekilde kullanılabilmesi ve sınırsız konuşma süresi sunması nedeniyle en çok öne çıkan platformlar arasında yer aldı. Platform, ücretsiz kullanıcılarından herhangi bir şekilde gelir elde etmiyordu.

Aktarılan detaylara göre Zoom, kısa bir süre önce yatırımlarını desteklemek ve kullanıcıların platformu ücretsiz olarak kullanmaya devam etmelerini sağlayabilmek adına yeni bir adım atacağını duyurdu.

Platform, bu kapsamda 'Basic (Temel)' paketi kullanan ücretsiz kullanıcılara reklam gösterilmesinin önünü açacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Reklamların; kullanıcılara görüşme sırasında değil, görüşme sonlandıktan sonra gösterileceği ifade edildi.

Zoom'un paylaştığı bilgilere göre; reklamlar, ilerleyen süreçlerde de kullanıcıları görüşme sırasında rahatsız etmeyecek. Şirket; hiçbir şekilde görüşmelerdeki içerikleri pazarlama, promosyon ya da üçüncü taraf reklam amaçlarıyla kullanmayacak. Görüşmeyi başlatan kişi ücretsiz kullanıcıysa, görüşmedeki tüm ücretsiz kullanıcılar reklam görecek. Görüşmeyi başlatan kişinin ücretli bir paket kullanması durumunda ise ücretsiz kullanıcılar da reklam görmemeye devam edecek.

Şirket konuyla alakalı yaptığı açıklamada hizmet kalitesinden herhangi bir fedakarlık yapılmayacağını da özellikle belirtiyor.