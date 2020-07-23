Zoom, Türkiye'deki büyüme rakamlarını açıkladı: Ücretsiz kullanıcı sayısı 139 kat arttı; 100 binden fazla okulda kullanılıyor

Video konferans uygulaması Zoom, Türkiye'deki büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, ücretsiz kullanıcı kayıt sayısı nisanda ocak ayına göre 139 kat arttı. Verilere göre, 10 ve daha fazla çalışana sahip şirketlerde, ücretli Zoom müşterilerinin sayısının 10 kat büyüdü.

Bugüne kadar ülke bazında veri açıklamayan Zoom, Ocak-Nisan 2020 arasında Türkiye pazarındaki değişimi de paylaştı. Buna göre, ücretsiz kullanıcı kayıt sayısı nisan 2020’de ocak ayına göre 139 kat arttı.

100 binden fazla okulda tercih ediliyor

Verilere göre, 10 ve daha fazla çalışana sahip şirketlere, ücretli Zoom müşterilerinin sayısının 10 kat büyüdü. Koronavirüs öncesinde ağırlıklı olarak iş dünyası tarafından kullanılan Zoom, salgın ile bireysel kullanım, öğretim kurumları ve kamuda da yaygınlaştı. Verilere göre, 100 binden fazla okulda tercih ediliyor.

Sırada uçtan uca şifreleme var

1 Nisan’da 90 günlük güvenlik ve gizlilik programını duyuran şirket, bu süreçte kullanıcılarına 100’den fazla özellik sundu. Zoom 5.0 sürümü ile ücretli ve ücretsiz tüm kullanıcılar için AES 256 bit GCM şifreleme standardına geçilirken, güvenlik simgesi, veri merkezi konumu ve yeşil şifreleme kalkanı gibi arayüz güncellemeleri, kullanıcı raporlama özelliği, toplantılar için parola, bekleme odası ve kısıtlı ekran paylaşımı gibi ayarların varsayılan yapılması, daha sıkı Zoom Chat kontrolleri gibi özellikleri platforma eklendi.

Bağımsız uzmanlar, test kuruluşları ve şifreleme alanında yöneticilerden oluşan CISO (Bilgi Güvenliği Üst Yöneticisi) Konseyi ile Zoom’un güvenlik ve gizlilik özellikleri geliştirildi. Kısa süre önce güvenli mesajlaşma ve dosya paylaşım servisi Keybase’i satın alan Zoom, uçtan uca şifreleme konusundaki çalışmalarına da hız kazandırdı.





