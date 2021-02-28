Zoom duruşmasına ameliyattayken katılan doktor tepki çekti

ABD'de bir estetik cerrah ameliyatta olduğu sırada Zoom üzerinden trafik ihlali nedeniyle duruşmaya katıldığı için tepki çekti.

ABD'nin California eyaletinin Sacramento kentinde Scott Green isimli bir estetik cerrah, trafik ihlali nedeniyle hakkında açılan davanın Zoom üzerinden gerçekleşen duruşmasına katıldı. Duruşmada Green'in ameliyat önlüğü ve maskeyle olduğu, arkadan medikal cihazların sesinin geldiği dikkat çekti.

Mahkeme yetkilisi doktora "Merhaba Green, duruşma için uygun musunuz? Ameliyathanede olduğunuz görülüyor" dedi. Green ise "Evet şu an ameliyathanedeyim. Duruşmaya hazırım. Başlayalım" dedi.

Yetkili, duruşmanın kayda alındığı ve trafik duruşmalarının halka açık olduğunu vurguladı. Green'in duruşma sırasında operasyona devam ettiği görüldü.

Hakim, doktor operasyona devam ederken duruşmanın devam edemeyeceğini söyledi ve yeni bir tarih belirleneceğini belirtti. Green özür diledi.

California Sağlık Kurumu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.