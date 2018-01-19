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Zonguldak'tan cezaevi aracından firar etti, Düzce'de yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde açık cezaevine nakli sırasında kaçarak firar eden Hasan Demircan, otomobille kaçtığı Düzce'de polis tarafından yaşanan kovalamacının ardından yakalandı

19 Ocak 2018 04:01

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde açık cezaevine nakli sırasında kaçarak firar eden Hasan Demircan, otomobille kaçtığı Düzce\'de polis tarafından yaşanan kovalamacının ardından yakalandı. 
Zonguldak Alaplı\'da daha önce kuyumcu soygununa karışan ve tutuklanarak cezaevine konulan Hasan Demircan, kapalı cezaevinden açık cezaevine sevki sırasında firar etti. Hasan Demircan\'ın, 34 YJ 5556 plakalı otomobille kaçtığını tespit eden Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka takip sisteminden aracın Akçakoca\'dan Düzce istikametine gittiğini tespit edince, Düzce Emniyet Müdürlüğü\'ne bilgi verildi. Bunun üzerine Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kavşak ve yollarda tedbir aldı. Otomobil, Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Konuralp mevkiinde fark edildi.
Yaşanan takibin ardından Yığılca kavşağında trafik şubesi ekiplerinin aldığı önlem ile firarinin bulunduğu otomobil durduruldu. Araçla hareket edemeyen Hasan Demircan, otomobilden inerek ormanlık alana doğru kaçmaya başladı. Bu sırada polis ekipleri havaya ateş ederek Demircan\'ı yakaladı. Hasan Demircan gözaltına alınırken, kullandığı otomobil ise incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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