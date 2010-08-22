-ZONGULDAK'TAKİ YANGIN 'CAN ALDI' ZONGULDAK (A.A) - 22.08.2010 - Zonguldak'taki makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında rahatsızlanan Zonguldak Belediyesi itfaiye eri Ramazan Bölükçü, yaşamını yitirdi. Marmaris'teki yangın ise söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Bölükçü, bugün öğleden sonra Kapuz Mahallesi'ndeki Hasan Ali Yücel Lisesi'nin yanındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme ve sonrasındaki soğutma çalışmalarına katıldı. Bu arada rahatsızlanarak arkadaşlarından yardım isteyen Bölükçü, İl Emniyet Müdürlüğüne ait polis aracıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Bölükçü'nün ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek. Bölükçü'nün yaklaşık 15 yıldır itfaiyede çalıştığını belirten yetkililer, ''Evli ve 3 çocuk babası olan arkadaşımız emekliliğini hak etmişti fakat köyünde ev yaptırdığı için birkaç yıl daha çalışmak istiyordu. Ayrıca bekar olan çocukları için de düğün parası biriktiriyordu'' dedi. -MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ- Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın mesafede çıkan ve yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangın ise söndürüldü. Marmaris ilçe girişindeki karayolunun üst kısmında bulunan orman alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan 4 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ile müdahale edildi. Marmaris Orman İşletme Müdürü Enver Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan yoğun müdahaleler sonunda yangının söndürüldüğünü ifade ederek, ''Ekiplerimizin zamanında müdahalesi olası bir felaketi önledi. Yangın tepeyi aşmış olsaydı, önüne geçilmesi oldukça güç olacaktı. Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan tahrip oldu. Şu anda ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının insan kaynaklı olduğunu tahmin ediyoruz. İncelemeler sürüyor'' dedi. Bu arada, yangın nedeniyle zaman zaman kapatılan Marmaris-Datça karayolu trafiğe açıldı.