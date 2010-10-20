-ZONGULDAK'TAKİ GRİZU PATLAMASININ İZLERİ ZONGULDAK (A.A) - 20.10.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıstaki patlamanın ardından cesedi bulunamayan 2 madencinin düştüğü tahmin edilen kuyu içinden olaydan yaklaşık 10 gün içerisinde çekilen görüntülerde, tahribatın izleri görülüyor. Alınan bilgilere göre, maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen patlamada Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerinin çıkarılabilmesi için onarım yapılması gereken Karadon Yeni Servis Kuyusu ile işçilerin düştüğü kuyunun devamına indirilen kameranın görüntülerinde, fiziki şartlar ortaya çıkıyor. Kameranın indirilirken patlamayla düşen tahkimattan zorlukla ilerleyebildiği kuyunun dip kısmındaki su birikintisi dikkat çekiyor. Eksi 735 metre derinliğe kadar ulaşan ve eksi 720 kodunda üzerinde su tulumbası çalışan ızgara olduğu bildirilen kuyuda, kameranın indirildiği mayıs ayı içerisinde su seviyesinin eksi 700 metreye kadar yükselmesi gözlenebiliyor. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle oluşan yüksek basıncın savurduğu demir yığınları ve tahkimat malzemelerinin kuyuda biriken suyun üst kısmında olduğu, çok sayıda plastik şişe de göze çarpıyor. Madencilerin cenazelerinin su yüzeyinde olmadığı tespit edilen görüntülere, patlamanın meydana geldiği eksi 540 kodundaki tahribat ve kuyu girişindeki hasar da yansıyor. -HASARLI KUYUNUN ONARILMASI Cesetlerin çıkarılması için hasarlı kuyunun onarılmasına yönelik 18 Ekimde açılan ihaleyi 1 milyon 209 bin dolara alan Çinli Sino Steel Industr Trade Group Corporation (SSIT) firması, kuyunun tamamının temizliği, meydana gelmiş tahribatın giderilmesi, eksi 540 kodundan eksi 720'ye kadar tüm temizlik ve bakımının yanı sıra ihraç sisteminin ve yardımcı kurtarma vincinin yeniden bütün testlerinin yapılması ve devreye alınması işini üstlendi. Sözleşmenin imzalanmasına takiben 150 iş gününde çalışmasını tamamlaması planlanan firmanın, işçilerin cesetlerini de işe başlanmasının ardından 45 gün geçmeden çıkarmasının beklendiği öğrenildi. Dursun Kartal'ın eşi Gülhizar Kartal, 5 aydır cenazelere ulaşmayı beklediklerini gün geçtikçe acılarının arttığını söyledi. Kurban Bayramı'na kadar eşinin cenazesine ulaşılmasını, mezarı başında çocuklarıyla dua etmek istediklerini dile getiren Kartal, ''Eşimin bir parçasını bile bize getirmelerine razı olacak hale geldik. Yeter ki başında dua edebileceğimiz bir mezarımız olsun. Cenazemizin bulunamadığı her günümüz gözü yaşlı geçiyor'' dedi. İhalenin sonuçlandığını öğrenen Engin Düzcük'ün eşi Hayriye Düzcük de, ''Facianın ardından 5 ay geçmesine rağmen cenazemizi alamadık. Dua edecek bir mezarımız olsun istiyoruz. Müracaat etmediğimiz yer kalmadı. Cenazelerimizin kuyuda çürütüldüğünü bilmek bizi kahrediyordu. Şimdi ihaleyi kazanan firmanın bir an önce çalışmaya başlamasını istiyoruz'' diye konuştu.