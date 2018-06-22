Zonguldak'taki FETÖ davasında karar

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 9 sanıktan Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun 8 yıl 1 ay 15 gün, 5 sanık 7 yıl 6\'şar ay, 3 sanık ise 6 yıl 10 ay 15\'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aralarında eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun\'un da bulunduğu 8\'i tutuklu 9 sanık hakkında, \'TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek\' suçlamalarıyla, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli yıllar arasında hapis cezası talebiyle dava açıldı. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen bugünkü karar duruşmasında 8 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. Karar öncesi son sözlerini söyleyen sanıklar suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Soner Durgun\'u \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, 5 sanığı 7 yıl 6\'şar ay, 3 sanığı ise 6 yıl 10 ay 15\'er gün hapis cezasına çarptırdı.