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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK ve Ereğli İlçesi’nde polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 3 kilo 533 gram esrar, 592 kök hintkeneviri ve 73 gram kenevir tohumu ele geçirildi

08 Eylül 2017 13:29

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK ve Ereğli İlçesi’nde polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 3 kilo 533 gram esrar, 592 kök hintkeneviri ve 73 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 56 yaşındaki Ali B.’nin Sarı Korkmaz Mahallesi\'nde dağlık alandaki evine baskın yaptı. Operasyonda boyları 50 santimetre ile 4.5 metre arasında değişen 592 kök hintkeneviri, 3 kilo 530 gram esrar ve 73 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ali B., gözaltına alınırken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL\'ye el konuldu. Soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir eve yapılan baskında da  yaklaşık 3 gram toz esrar ele geçirildi. 27 yaşındaki Emre A.,  20 yaşındaki Ogün A. ve 35 yaşındaki Uğur K. gözaltına alındı. Emre A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
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