Zonguldak'ta, 'Termik santrale hayır'

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde termik santral kurulmak istenmesi, vatandaşlar tarafından protesto edildi.



HEMA Endüstri AŞ yetkilileri, Kandilli'deki Eski Türkiye Taşkömürü Kurumu Sinema Salonu'nda termik santralle ilgili vatandaşları bilgilendirmek için toplantı düzenledi.



Toplantıya katılan bir grup vatandaş, beldeye termik santral yapılmak istenmesini protesto etti.



Vatandaşlar, HEMA Endüstri AŞ yetkililerinin termik santrali tanıtan sunumunu sloganlarıyla kesti.



Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konuşmasında, santralin kurulması düşünülen Köseağzı mevkisinin tatil köyü olarak kullanıldığını söyledi. Santralin insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyeceğini kaydeden Posbıyık, kimsenin santralın yakınında ikamet etmek istemeyeceğini savundu. Bu arada, Posbıyık ile sözünü kestiği gerekçesiyle toplantıyı yöneten İl

Çevre ve Orman Müdürü Nazmiye Uzun arasında tartışma çıktı. Uzun ve beraberindekiler, tartışmanın ardından salondan ayrıldı.



Sinema salonu önünde toplanan bir grup öğrenci de açtıkları pankartlarla okul bandosu eşliğinde marşlar söyleyerek, santralı protesto etti. HEMA Endüstri AŞ yetkililerinin sunumu tamamlayarak beldeden ayrılmasıyla vatandaşlar da dağıldı.