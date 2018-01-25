Zonguldak'ta sahte ve kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 109 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, dün sabah saatlerinde belirlenen adrese yaptıkları operasyonda H.B. (62) ve K.H.\'yi (34) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 109 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



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