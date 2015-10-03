Zonguldak'ta maden ocağında göçük; 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kandilli Beldesi'nde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.

Göçük, saat 18.00 sıralarında yerin 450 metre altında meydana geldi. Kömür üretimi yapılırken tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte 31 yaşındaki Erkan Seyhan mahsur kaldı. 30 yaşındaki Sezai Çoban ise son anda kurtuldu. Kaçarken omzuna taş ve kömür parçası isabet etmesi sonucu yaralanan Çoban, arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılıp Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş arkadaşlari müdahale etti



Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, göçükte mahsur kalan Erkan Seyhan ise iş arkadaşlarının yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ağır yaralı olarak ocaktan çıkarıldı. Ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Erkan Seyhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2009'da 4 metrelik maden direği taşıyıp, kazma ve kürek sallayarak geçtiği mülakattan sonra noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile TTK'da işe girmeye hak kazanan evli ve 3 çocuk babası Erkan Seyhan'ın hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.