Zonguldak’ta korkutan patlama

Zonguldak kent merkezindeki bir restoranda gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlama sonucu, 2 banka şubesi ile çok sayıda iş yerinde hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Caddesi'nde üst katı birahane olan 2 katlı binanın alt katında bulunan restoranda patlama meydana geldi.



Restoran boş olduğu sırada gerçekleşen patlamanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı ve durumu itfaiyeye bildirdi.



İtfaiye ekiplerinin incelemesini sürdürdüğü sırada Çarşı Polis Merkezi'ndeki görevliler iş yeri sahiplerine bilgi verdi.



Restorandaki tüpleri tahliye eden itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirlendi.



İl emniyet müdürlüğünden bir bomba imha uzmanı da restoranda inceleme yaptı.



Restoranın bulunduğu binanın büyük hasar gördüğü patlamada, caddenin yaklaşık 100 metrelik kesiminde bulunan çok sayıda iş yeri ile 2 banka şubesinin camları kırıldı ve iç kısımlarında hasar oluştu.



Olay yerine gelen bazı iş yeri sahipleri, patlamanın etkisiyle dükkanlarından etrafa yayılan kıyafetleri topladı, cam kırıklarını temizledi.



Patlama anında restoranın bulunduğu caddede, yaya ve araç geçişinin olmamasının olası faciayı önlediği bildirildi.



Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Atilla Çınar, zarar gören iş yerlerini inceledi, olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.



Çınar, gazetecilerin patlamayla ilgili soruları üzerine açıklama yapmayacağını söyledi.



Restoranın yaklaşık 20-30 metre uzağındaki taksi durağı çalışanı Ahmet Özoğlu, gazetecilere, büyük bir patlama sesi duyduklarını belirterek, "Sesle birlikte ateş topu gördük. Ancak, yangın çıkmadı. İş yerlerinin cam kırıkları etrafa yayıldı. Şans eseri caddede hiç kimse yoktu. Araç bile geçmemişti"dedi.



Patlamadan kısa süre önce otomobiliyle restoranın önünden geçtiğini bildiren diğer görgü tanığı Şaban Efe de olayı gördüğünde otomobilinden indiğini ifade ederek, "Arkamdan araç gelmiyordu. Ancak, restoranın 50 metre ilerisinde görevliler yaya geçidi çizgilerini yeniliyordu. Onlar da patlamanın ardından kaçtı, yaralanan olmadı" diye konuştu.



Bölgedeki incelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri, caddeyi temizlemeye başladı.



Sebebi gaz sıkışması



Zonguldak kent merkezindeki bir restoranda meydana gelen patlamayla ilgili incelemelerde bulunan Vali Erdal Ata, "Patlama gaz sıkışmasından meydana gelmiş" dedi.



Vali Ata, Gazipaşa Caddesi'nde patlamanın meydana geldiği, üst bölümü birahane olan 2 katlı binanın alt kısmındaki Erol Galatalı'ya ait restoranda incelemelerde bulundu.



İl Emniyet Müdürü Atilla Çınar ve itfaiye yetkililerinden bilgi alan Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın yol açtığı zararın ne kadar olduğunun henüz belirlenmediğini söyledi.



İlgili ekiplerin zararın belirlenmesi için çalıştığını anlatan Ata, "Emniyet Müdürü'müz ve itfaiyedeki arkadaşların verdiği bilgilere göre patlama, gaz sıkışmasından meydana gelmiş. Zararın belirlenmesi birkaç gün sürecektir" dedi.



Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref de patlama sonucu yaklaşık 10 iş yerinde hasar oluştuğunu belirtti.



Eşref, "Restoranın çevresindeki iş yerleri zarar gördü. Patlamanın olduğu binanın tavanında çökme var. Bir alev topunun dışarı çıktığı söyleniyor. Bunlar gaz sıkışmasının belirtileri. Gece yarısı elektrik kontağı ya da bir kıvılcımın patlamaya yol açtığını düşünüyoruz. Kısa zamanda caddedeki enkazı temizleyerek kaldırımdan yaya geçişini sağlayacağız" diye konuştu.



Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürü İsmail Sarıaydın ise olayla ilgili incelemeler yaparak güvenlik kamera görüntülerini izlediklerini, patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiğini belirlediklerini kaydetti.



Onarım çalışmaları



Patlamanın ardından durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen iş yeri sahipleri ve 2 bankanın yetkilileri, kırılan camlarını yeniletmenin yanı sıra oluşan zararın belirlenmesine çalışıyor.



Esnaf Mehmet Partalcı, AA muhabirine, temizlik yaptığından iş yerini geç kapattığını, otomobiliyle benzin istasyonuna gittiği sırada patlama sesini duyduğunu belirterek, "Hemen iş yerime döndüm. Gazipaşa Caddesi adeta savaş alanı gibiydi. Dükkanımda 2 bin 500 liralık hasar oluştu" dedi.



Mağaza sahibi Hakan Kılıç da gece patlamanın olduğunu polisten öğrendiklerini, iş yerlerinde 5-6 bin liralık hasarın meydana geldiğini kaydetti.



Adeta enkaz halindeki restoranın çevresine güvenlik şeridi çekilerek yayaların geçişine izin verilmediği bölgede, bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla zarar gören iş yerlerini görüntülemeye çalıştı.



Araçlarıyla yol kenarında durarak olay yerine bakan sürücülerin trafik akışını aksatması nedeniyle, polis ekipleri uyarılarda bulundu.



Patlama anı kamerada



Olayın yaşandığı caddedeki bazı banka ve iş yerlerinin güvenlik kameralarınca, patlama anının görüntülendiği belirlendi.



Görüntülerde, caddeden bir otomobilin geçmesinden 6 saniye sonra alev topu şeklindeki patlamayla yola cam kırıklarının yayılışı görülüyor.



İş yerlerinin güvenlik kameralarına da dükkanların vitrin camlarının kırılışı yansıyor.



Gazipaşa Caddesi'ndeki restoranda kimsenin bulunmadığı sırada sabah saat 01.05 civarında patlama meydana gelmiş, 2 banka şubesi ile çok sayıda iş yerinde hasar oluşmuştu.

