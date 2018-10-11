Zonguldak'ta komiser FETÖ'den tutuklandı

EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser Y.E.B., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli komiser Y.E.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.E.B., ifadesi alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.