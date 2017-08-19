Zonguldak'ta kına dönüşü otomobil tarandı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

ERDEM A.: \'HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİM\'

Zonguldak\'ta gittikleri kına gecesinden dönen otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişinin ölümü ve 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan Erdem A., adliyeye sevk edildi. İki aile arasında geçen yıl orman arazisinde ağaç kesimi nedeniyle çıkan tartışma sonrası aralarında husumet olduğu belirtildi. Erdem A., ilk ifadesinde iddia edildiği gibi pusu kurmadığını, otomobilden kendi evlerine taş atılması sonucu tüfekle dışarı çıktığını anlatarak, şöyle dedi:

\"Kınada dayımı darp ettiler. Ben evdeyken otomobilleriyle evin önüne gelip pencereye taş attılar. Cam kırıldı. Silah sesi duydum. 1 el ateş ettiler ama ben görmedim. Bizimkiler dışarı çıktı. Bende pompalı tüfeği alıp dışarı çıktım. Soner otomobilin dışındaydı. Ben Soner\'e doğru ama ona gelmeyecek şekilde ateş ettim. Sonra otomobile hedef gözetmeden 5 el ateş ettim. Orman arazisinde kesim ile ilgili aramızda daha önceden husumet oluşmuştu.\"

ÖLENLERİN YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ölen Soner Akyüz, ağabeyi Şeref Akyüz ve onun oğlu Uğur Akyüz\'ün otopsi işlemleri devam ediyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı otopsinin bitmesini bekleyen Akyüz ailesinin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Uğur Akyüz için ağıt yakan bir kadın, \"Garip yavrum, sen daha genceciktin günahsız yavrum. Sizin 3\'ünüzün acısına annemde dayanamaz. Sizi yalnız bırakmaz. Yanınıza gelir.\" sözleri yürekleri dağladı. Hayati tehlikesi bulunan komşularının oğlu Tolga Köse\'nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ifade edildi. Cenazelerin ikindide kılınacak namaz ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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