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Zonguldak'ta kaza: 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

07 Ocak 2018 17:57

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Üzülmez Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi\'nde meydana geldi. Embiya Y.(40) yönetimindeki 34 VK 2315 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobil, ağaç sayesinde yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Embiya Y.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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