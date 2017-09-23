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Sağlık

Zonguldak'ta işadamının ince bağırsağından kürdan çıktı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser şüphesiyle tetkikleri yapılan işadamı, 61 yaşındaki Lokman Gül'ün ince bağırsağında saptanan kürdan operasyonla çıkarıldı

23 Eylül 2017 20:20

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser şüphesiyle tetkikleri yapılan işadamı, 61 yaşındaki Lokman Gül\'ün ince bağırsağında saptanan kürdan operasyonla çıkarıldı.
Lokman Gül, önceki gün karın ve mide ağrısı şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Röntgen çekilen ve tahlilleri yapılan Gül\'e teşhis konulamadı. Kanser şüphesiyle daha ileri tetkik yapılan Gül\'ün çekilen detaylı ultrasonunda ince bağırsağında kürdan bulunduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Gül\'ün bağırsağındaki kürdan, alındı. Lokman Gül, hayatında hiç kürdan kullanmadığını, bunun kapalı meyve suyu içerken midesine girmiş olabileceğini öne sürdü. Gül, şöyle dedi:
\"Perşembe günü karnımda şiddetli ağrılar hissettim. Arkadaşım olan başhekimi aradım ve durumu anlattım. Acile gelmemi istedi. Gitmedim. Hastaneye gitmeyi seven bir insan değilim. Son ana kadar gitmem. Ancak, akşam duramayacak kadar ağrılarım artınca hastaneye gittim. Doktorlar bir şey bulamadı. Kanser olduğumu düşünmeye başladım. Yapılan tetkikler de o yöndeydi. Sonra ultrasonda ince bağırsağımda kürdan çıktı. Doktor kürdan yuttuğumu söyledi. Ben hayatımda hiç kürdan kullanmadım. Meyve suyuyla girdiğini düşünüyorum. Eğer hastaneye zamanında gelmeseydim belki de hayatta olmayacaktım. Doktorlara teşekkür ediyorum.\"

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