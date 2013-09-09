Zonguldak'ta iki sevgiliyi öldürüp ellerini kestiler!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cumartesi gününden bu yana kendilerinden haber alınamayan 2 kişinin cesetleri bağ evinde bulundu. Kadının iki elinin bileklerinden kesilerek alındığı belirlendi. İki gencin cansız bedenleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayda hayatını kaybeden Murat Erdoğan'ın babası Mehmet Erdoğan da Zonguldak yolunda öldürülmüş olarak bulunmuştu.

İddialara göre cumartesi akşamı saat 20.30 sıralarında evinden çarşıya inmek için çıkan Murat Erdoğan'dan (29), kız arkadaşı Gizem Tunç ile buluştuktan sonra bir daha haber alınamadı. Her iki aile, emniyete başvurduktan sonra çocuklarını aramaya başladı.

Murat Erdoğan'ın yakınları, çevre il ve ilçelerden aldıkları mobese kamera kayıtlarında Erdoğan'ın şehir dışına çıkmadığını anlayınca bağ evine bakmaya karar verdi. Yakınları, akşam saatlerinde gittikleri bağ evinde Erdoğan'a ait 67 UA 117 plakalı otomobili gördü.

Odaya girdiklerinde ise Murat Erdoğan'ın cansız bedeni ile karşılaştılar. Murat Erdoğan'ın yakınları zaman kaybetmeden polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra çevrede arama başlattı. Hayatını kaybeden Murat Erdoğan'ın vücudunda bıçak darbeleri ve kurşun yarası tespit edildiği öğrenildi. Duvarlardaki kanı takip eden ekipler, bağ evinin yaklaşık 15 metre ilerisinde de Gizem Tunç'un cesedini buldu.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, her iki eli bileklerinden kesilen Tunç'un kafasına sert bir cisimle vurulduğu, vücudunda ve boynunda bıçak izleri olduğu bildirildi. Olay yerinde, Tunç'un bileklerini kesmede kullanılan kesici alet bulunamadı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ilk olarak Murat Erdoğan'ın cansız bedeni cenaze aracına alınarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gizem Tunç'un cesedinin patika yol üzerinde olması sebebiyle olay yerinde 110 ekipleri çağırıldı. Ancak karanlık sebebi ile ceset alınamadı. Sabahın ilk ışıklarıyla Gizem Tunç'un cesedi cenaze aracına alınarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gizem Tunç'un kesilen uzuvları, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ERİDAK ekipleri ve arama kurtarma köpeği tarafından arandı. Ancak uzuvlar bulunamadı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekipler, araştırmayı derinleştirdi, olayı işleyen kişi ya da kişilere ulaşılmaya çalışılıyor. Olay yerinde bulunan Murat Erdoğan'a ait otomobil ise çekici ile kamyon garajına kaldırıldı. Murat Erdoğan'ın babası Mehmet Erdoğan da Zonguldak Ereğli yolu Soğanlısuyu mevkiinde öldürülmüş olarak bulunmuştu.