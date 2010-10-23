Zonguldak'ta göçükte kurtarma ihalesi önceden ayarlanmış

T24 - Zonguldak’ta 30 kişinin yaşamını yitirdiği Karadon maden kazasında kuyuda kalan iki işçinin naaşının çıkartılması için yapılan ihalenin sonucunun önceden ayarlandığı ortaya çıktı.



Zonguldaki'taki maden faciasında kuyuda kalan 2 işçinin cesedi olayın üzerinden 5 ay geçmesine karşın çıkartılamıyor.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; 162 yıllık madencilik tecrübesi olan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) iki işçinin naaşının çıkarılması işini Çinli firmaya ihalesiz vermeye çalıştığı, başaramayınca da bu firmadan önceden aldığı teklifi şartnameye büyük oranda yansıtarak ihaleye çıktığı anlaşıldı. Birkaç firmadan teklif istenen ihaleyi yine aynı Çinli firma kazandı.

Şili’de 680 metre derinde mahsur kalan 33 madenci 69 gün sonra kurtarılırken Zonguldak’ta 17 Mayıs 2010’da 30 kişinin öldüğü Karadon maden faciasında kuyuda kalan 2 işçinin naaşları 5 ayı geçkin süredir çıkartılamıyor.

İşin uzamasına neden olan süreç şöyle gelişti:

• TTK, kuyuyu yapan Çinli CITIC firmasından iki uzman istiyor.

• Uzman başka firmadan (SSIT grubu) geliyor.

• TTK teklifi CITIC’ten istiyor.

• CITIC’ten istediği teklifi alamayan TTK, 28 Eylül 2010’da Karadon’da kuyunun yeniden devreye alınması için ihaleye çıktı. Kuyuda kalan iki işçinin naaşının çıkarılmasını da kapsayan ihalenin şartnamesinin, büyük ölçüde SSIT’ten alınan teklifteki şartları içerdiği görüldü.

• İhaleyi ilk teklifi yapan SSIT aldı. Son teklif tarihi 18 Ekim 2010 olarak belirlenen ihaleye doğrudan birkaç firma da davet edildi. TTK, son teklif tarihinden sadece bir gün sonra, 19 Ekim öğle saatlerinde ihaleyi Çinli SSIT firmasının aldığını açıkladı. Böylece ihaleden yaklaşık 3 ay önce, haziran sonunda doğrudan teklif veren SSIT; şartnamesi verdiği teklife göre hazırlanan ihaleyi kazanmış oldu.



