Zonguldak'ta FETÖ'nün 73 sanıklı Emniyet yapılanması davası başladı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)-ZONGULDAK\'ta FETÖ/PDY\'nin \'Emniyet Yapılanması\' davasında 68\'i tutuklu, 5\'i tutuksuz, 73 sanığın yargılanmasına başlandı.

Örgütün Batı Karadeniz Bölgesi \'Emniyet Yapılanması\' davasında, aralarında meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürleri, müdür yardımcıları, komiserler ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar, çeşitli illerdeki cezaevlerinden sabah Zonguldak Adliyesi\'ne getirildi. Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tüm sanıkları katıldı. Salon yetersiz olduğu için sanık yakınları duruşmaya alınmadı. Tek tek kimlik tespitleri yapılacak olan sanıkların daha sonra savunları alınacak.

Sanıklar hakkında, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'Silahlı terör örgütünü yönetme\', \'Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis cezası isteniyor.



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