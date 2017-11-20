Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, \'ByLock\' kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı, 1\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddia edilen polis memuru F.A., daha önce açığa alınan polis memuru Y.K., askeri birlikte er olarak vatani görevini yapan M.A.Ç. ve R.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K., M.A.Ç. ve R.E., tutuklandı, F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.