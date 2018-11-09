T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı

09 Kasım 2018 13:06

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Kapatılan Bank Asya\'da hesapları olduğu belirlenen M.M.K., S.Y. ile E.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZONGULDAK DHAZONGULDAKFETÖPDYCumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleKapatılan Bank AsyaSağlık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24