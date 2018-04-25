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Zonguldak'ta 'Falcon' ve 'ByLock' kullanıcıları adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün haberleşme programları 'Falcon' ile 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi

25 Nisan 2018 13:16

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün haberleşme programları \'Falcon\' ile \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. 
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 2 kişi, önceki gün gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhittin Ş.\'nin \'Falcon\', üniversite öğrencisi Büşra D.\'nin ise \'ByLock\' kullanıcısı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhittin Ş. ve Büşra D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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