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Zonguldak'ta düğün yemeğinden 15 kişi zehirlendi

Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedaviye alındı

29 Ağustos 2017 01:32

Zonguldak'ın Karapınar Köyü'nde düğün yemeğinden zehirlenen 15 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Karapınar köyünde düğün öncesi misafirlere tavuk ve pilav ikram edildi. Kalabalık biradan düğünün yapılacağı kent merkezindeki düğün salonuna gitti. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı, ateş, ishal ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam eden 15 kişi, kendi araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan 15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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