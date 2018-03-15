Zonguldak'ta doğal gaz firmasının şubesinde patlama: 2 yaralı(2)

DOĞALGAZ BOMBA GİBİ PATLADI

6 katlı binanın girişinde bulundan doğalgaz tesisatı satan firmada yaşanan patlamada iş yeri çalışanı Seren Atar (25) ve üst katta oturan Fatma Kar (63), yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Seren Atar\'ın patlamanın ardından dışarı fırladığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YAKINDA BULUNAN İLKOKULDA PANİK YAŞANDI

Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 50 metre ilerisinde bulunan Bahçelievler İlkokulu\'nda da patlama sesinin ardından panik yaşandı. Öğrenciler büyük korku yaşarken, veliler okula akın etti. Bir öğrenci, \'Babam nerede?\' diye ağladı. Ağlayan öğrenciyi öğretmenleri sakinleştirdi. Bahçelievler İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Turgut, \"Patlamanın sesiyle birlikte baktık bir kadını ndışarı fırladığını gördük. Güvenli noktaya alıp ambulansa teslim ettik. İtfaiyemizde hemen geldi müdahale etti. Patlamanın ardından alevler yükseldi\" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, patlamanın ardından iş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri iş yerinde çalışma yaptı. Patlamanın kesin sebebi yapılacak soruşturmanın ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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