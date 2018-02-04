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Zonguldak'ta cinayet

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan Metin Şahin (56), hayatını kaybetti

04 Şubat 2018 10:58

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan Metin Şahin (56), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Ören Yeni Mahalle\'de bulunan ormanlık alandaki dağ evinde meydana geldi. Evinin balkonunda arkadaşı C.K. ile birlikte oturan Metin Şahin, ormanlık alandan açılan ateş sonucu başından ve göğsünden vuruldu. C.K.\'nın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şahin\'in öldüğünü tespit etti. C.K., evden 1 kilometre ileride polis tarafından bulunarak karakola götürüldü. Şahin\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından yaklaşık 2 kilometre taşınarak ambulansa götürüldü. Çamura saplanan ambulans, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şahin\'in cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, C.K. ile birlikte ölen Şahin\'in köylüsü F.K.\'yı gözaltına aldı.

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