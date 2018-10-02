Zonguldak'ta çay ocağı işletmecisine MASAK gözaltısı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK tarafından, ekonomik ve finansal güvenliği hedef alanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak\'ta çay ocağı işleten Ferit A. (48), gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Zonguldak\'ta çay ocağı işletmecisi Ferit A., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ferit A.\'nın, soruşturmanın sürdüğü İstanbul\'a gönderileceği belirtildi.